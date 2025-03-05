'BoJ faiz artırımına devam edecek'

Uchida, Shizuoka'da iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, BoJ'un tüketici enflasyonundaki yıllık artışın maliyet baskısının azalmasıyla %2'lik hedefine doğru yavaşlamasını beklediğini, ancak temel enflasyonun ücret artışları eşliğinde %2'ye doğru hızlanacağını söyledi.

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Uchida, "Sonuç olarak, 2025 mali yılının ikinci yarısından 2026 mali yılına kadar olan dönemde hem gerçek enflasyonun hem de temel enflasyonun %2 civarında olması bekleniyor" dedi.