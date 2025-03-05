'BoJ faiz artırımına devam edecek'
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, ekonomi ve fiyatların bankanın tahminleri doğrultusunda hareket etmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söyledi.
05.03.2025 - 09:12 | | Foreks Haber
Uchida, Shizuoka'da iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, BoJ'un tüketici enflasyonundaki yıllık artışın maliyet baskısının azalmasıyla %2'lik hedefine doğru yavaşlamasını beklediğini, ancak temel enflasyonun ücret artışları eşliğinde %2'ye doğru hızlanacağını söyledi.
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Uchida, "Sonuç olarak, 2025 mali yılının ikinci yarısından 2026 mali yılına kadar olan dönemde hem gerçek enflasyonun hem de temel enflasyonun %2 civarında olması bekleniyor" dedi.