'BoJ faiz artırmak için sonbaharı bekleyecek'

Sakurai, "BoJ'un içinde muazzam bir başarı duygusu olmalı, artık büyük acil sorunlar kalmadı" diye konuştu.

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Görevdeki BoJ yetkilileriyle iletişim halinde olan Sakurai, Başkan Kazuo Ueda ve diğer yönetim kurulu üyelerinin ekonominin yeni bir faiz artışını kaldırıp kaldıramayacağına karar vermek için muhtemelen ekim ayındaki politika toplantısına kadar bekleyeceklerini söyledi. Sakurai, önümüzdeki yıl muhtemelen her altı ayda bir 25 baz puanlık faiz artışıyla istikrarlı bir politika normalleşme sürecinin başlayacağını söyledi.

"Bu sonbaharda atılacak herhangi bir adım bir yumruk gibi, cesur bir adım yok" diye konuşan Sakurai, "Ekonomi iyi gittiği sürece 2025 mali yılında normalleşmeye net bir geçiş olacaktır" dedi.

Ueda'nın BoJ'un teşvikleri azaltmaya yönelik daha parçalı bir yaklaşım benimseme seçeneğinden kaçınarak mümkün olduğunda harekete geçme fırsatlarını değerlendirme konusundaki istekliliğini gösterdiğini söyleyen Sakurai, "BoJ en büyük sorunları halletti. Politika eylemleri açısından muhtemelen biraz sessiz zaman geçirecekler" diye konuştu.