'BoJ faizi 25 baz puan artırabilir'

PGIM Fixed Income yayınladığı bir notta, BoJ'un Japon tüketicilerin tüketimini önemli ölçüde artırması durumunda faiz artışlarını hızlandırabileceğini belirtti.

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PGIM, "BoJ, kademeli faiz artışları yoluyla yaklaşık %2'lik nominal bir politika faizine yaklaşıyor ve son artış oranı psikolojik olarak önemli olan %0,5 seviyesine çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu. PGIM, uzun vadede BoJ'un nominal bazda en az %1'lik uygun bir politika faizi öngördüğünü düşünüyor.