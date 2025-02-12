'BoJ faizi 25 baz puan artırabilir'
PGIM Fixed Income, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu yıl politika faizini bir kez daha 25 baz puan artırmasının muhtemel olduğunu öngörüyor.
12.02.2025 - 09:51 | | Foreks Haber
PGIM Fixed Income yayınladığı bir notta, BoJ'un Japon tüketicilerin tüketimini önemli ölçüde artırması durumunda faiz artışlarını hızlandırabileceğini belirtti.
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PGIM, "BoJ, kademeli faiz artışları yoluyla yaklaşık %2'lik nominal bir politika faizine yaklaşıyor ve son artış oranı psikolojik olarak önemli olan %0,5 seviyesine çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu. PGIM, uzun vadede BoJ'un nominal bazda en az %1'lik uygun bir politika faizi öngördüğünü düşünüyor.