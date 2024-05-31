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Uzmanpara 'BoJ faizi istikrarlı bir şekilde yükseltmeli'
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'BoJ faizi istikrarlı bir şekilde yükseltmeli'

Tokyo Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Takeo Hoshi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) enflasyonun %2'lik hedefinin çok üzerine çıkma riskine karşı faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde yükseltmesi gerektiğini söyledi.

31.05.2024 - 09:46 | | Foreks Haber
'BoJ faizi istikrarlı bir şekilde yükseltmeli'

Hoshi, Japonya'nın ücret-enflasyon dinamiklerinin geçmişte görülmemiş bir şekilde değiştiğini, artan iş gücü kıtlığının iş gücü maliyetlerini yükselttiğini ve daha fazla firmayı fiyatları artırmaya ittiğini belirtti.

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Mart ayında geleneksel olmayan gevşeme adımları paketini sona erdiren BoJ'un, enflasyon beklentilerini %2 civarında sabitlemek için faizleri artırmaya devam edeceğini ve sonunda niceliksel sıkılaştırmaya başlayacağını ifade eden Hoshi, "BoJ faizleri artırmadığı sürece enflasyon çok fazla hızlanabilir. ABD ve Avrupa'da görülen türden bir enflasyon Japonya'da da yaşanabilir. Enflasyonun BoJ'un hedefini aşması yönünde önemli bir risk var. Bu, merkez bankasının şu andan itibaren endişelenmesi gereken bir şey" dedi.

Hoshi, BoJ'un faiz oranını mevcut sıfıra yakın seviyelerden ne kadar sürede artırabileceğini söylemekten kaçındı, ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında artışların "istikrarlı" bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

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