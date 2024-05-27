'BoJ faizi yüzde 0,5'e çıkarabilir'

Masai, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, "Bu gerçekten reel ekonomiye bağlı, ancak ekonomik beklentiler mevcut durumdaki gibi kalırsa, bence bir ya da iki artış daha iyi olur, %0,5 gibi bir oranla sonuçlanır" dedi.

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Masai, kurumsal ve hanehalkı enflasyon beklentilerinin, fiyatların son iki yılda yükselmesiyle birlikte değiştiğini söyledi.

"BoJ her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyor, ancak aynı zamanda zayıf yen olan yan etkiyle de uğraşmak zorundalar" diye konuşan Masai, "İşin iyi tarafı, şirketler iyi sonuçlar elde ediyor ve geleceğe yatırım yapmak için yeterli kapasiteye sahipler" ifadelerini kullandı.