'BoJ faizleri artırmayı sürdürmeli'

"Hisse senedi ve döviz piyasası Ağustos ayı başında büyük bir dalgalanma yaşadı ve bunun etkileri devam ediyor. Bu nedenle, piyasa gelişmelerini ve bunların etkilerini şimdilik incelememiz gerekiyor" diye konuşan Takata, "Enflasyon kabaca tahminler doğrultusunda hareket ederse ve şirketler harcamaları ve ücretleri artırmaya ve maliyetleri fiyat artışları yoluyla yansıtmaya devam ederse, o zaman parasal genişlemenin derecesini daha da ayarlamamız gerekir" dedi.

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Takata, ABD ve Avrupa merkez bankaları faiz indirimlerini düşünürken veya bu yönde hareket ederken, geçmişteki agresif parasal sıkılaştırmalarının etkisinin gecikmeli olarak ortaya çıkabileceğini ve Japonya ekonomisi üzerinde baskı yaratabileceğini de söyledi.

Takata, BoJ ile diğer merkez bankalarının para politikası duruşları arasındaki farkın da piyasa türbülansına neden olabileceğini belirterek "Bu nedenle, şu an için yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri dikkatle izlemeliyiz" dedi.