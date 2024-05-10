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Uzmanpara 'BoJ haziranda faizi 25 baz puan artırabilir'
Haberler Uzmanpara 'BoJ haziranda faizi 25 baz puan artırabilir'

'BoJ haziranda faizi 25 baz puan artırabilir'

Vanguard Group'dan Ales Koutny, piyasanın Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu yıl yeni canlandırmak için ne kadar şahin olması gerektiğini hafife aldığını söyledi.

10.05.2024 - 09:26 |
'BoJ haziranda faizi 25 baz puan artırabilir'

Koutny, BoJ'un gösterge faizinin yıl sonuna kadar %0 ila %0,1 aralığından %0,75'e ulaşacağını ve haziran ayında çeyrek puanlık bir artış olacağını öngördü. Buna karşılık, swaplar piyasanın yıl sonuna kadar sadece 21 baz puanlık ek artırım fiyatladığını gösteriyor.

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Bu görüş, bu yıl üç çeyrek puanlık faiz artırımı bekleyen tahvil devi Pacific Investment Management Co. ile de örtüşüyor. Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri ise faiz artışlarının 2027 yılına kadar %1,5'e kadar çıkmasını bekliyor.

Koutny "Piyasaların BoJ'u düşük fiyatlandırdığını düşünüyoruz" diye konuştu.

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