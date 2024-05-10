'BoJ haziranda faizi 25 baz puan artırabilir'

Koutny, BoJ'un gösterge faizinin yıl sonuna kadar %0 ila %0,1 aralığından %0,75'e ulaşacağını ve haziran ayında çeyrek puanlık bir artış olacağını öngördü. Buna karşılık, swaplar piyasanın yıl sonuna kadar sadece 21 baz puanlık ek artırım fiyatladığını gösteriyor.

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Bu görüş, bu yıl üç çeyrek puanlık faiz artırımı bekleyen tahvil devi Pacific Investment Management Co. ile de örtüşüyor. Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri ise faiz artışlarının 2027 yılına kadar %1,5'e kadar çıkmasını bekliyor.

Koutny "Piyasaların BoJ'u düşük fiyatlandırdığını düşünüyoruz" diye konuştu.