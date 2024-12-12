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Uzmanpara'BoJ için faiz artırımının önü açıldı'
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'BoJ için faiz artırımının önü açıldı'

Nomura analistlerine göre Japonya ekonomisi ve enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) tahminleriyle uyumlu olması, önümüzdeki hafta faiz artırımının önünü açıyor.

12.12.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
'BoJ için faiz artırımının önü açıldı'

Kyohei Morita ve Uichiro Nozaki, ekonomik temellerin faiz artırımına elverişli olduğunu, ancak BoJ'un temellerden çok belirsizlikleri ve politikayı dikkate alması halinde sıkılaştırmayı erteleyebileceğini söyledi.

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Belirsizlik kaynakları arasında Trump yönetimindeki ABD politikası ve piyasaların, özellikle de dövizin piyasaların sakin olduğu tatil sezonunda bir artırıma nasıl tepki vereceği yer alıyor. Zammın bütçeyi nasıl etkileyeceği gibi maliye politikasına ilişkin nedenler de etkili olabilir.

Eğer BoJ belirsizlikler ya da maliye politikası nedeniyle faiz artırımına gitmezse, Nomura Ocak ayında faiz artırımı için iyi bir ihtimal görüyor. BoJ, temellerin yeterince sağlam olmadığını düşünürse, Ocak ayında da bir artıştan vazgeçebilir.

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