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'BOJ negatif faizi 2023'te tartışabilir'

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Eiji Maeda, "BOJ negatif faizi sona erdirmeyi 2023'te tartışabilir." dedi.

17.06.2021 - 13:12 |
'BOJ negatif faizi 2023'te tartışabilir'

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Eiji Maeda, BOJ'un olağanüstü teşvik programlarını, negatif faizleri sona erdirmeyi Başkan Kuroda'nın görev süresinin sona ereceği 2023'te tartışmaya başlayabileceğini söyledi.

Maeda yaptığı açıklamada BOJ'un kısa vadeli faizi yüzde 0-0,5 seviyesine yükseltebileceğini ancak böyle bir adımın faiz artırımı döngüsünün başlangıcı olmayacağını, sadece olağanüstü teşviklerin geri çekilmesi olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Reuters'a konuşan Maeda, "Kısa vadeli faiz hedefi yüzde -0,10'dan yukarı çekilse de, BOJ'un kamu harcamalarının finansmanı için düşük borçlanma maliyetinin devam etmesine yardım için uzun vadeli faizlerde 0 sınırını devam ettirmesi muhtemel" ifadelerini kullandı.

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