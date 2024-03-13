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Uzmanpara 'BoJ negatif faizi nisanda bitirebilir'
Haberler Uzmanpara 'BoJ negatif faizi nisanda bitirebilir'

'BoJ negatif faizi nisanda bitirebilir'

Nomura, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faizi ve getiri eğrisi kontrolünü nisanda bitirmesini bekliyor.

13.03.2024 - 09:48 | | Foreks Haber
'BoJ negatif faizi nisanda bitirebilir'

Nomura araştırma analistleri küresel aylık görünümlerinde Japonya Merkez Bankası'nın nisan ayında negatif faiz politikasını ve getiri eğrisi kontrolünü muhtemelen kaldıracağını öngörülüyor.

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Ekonominin ilk çeyrekteki daralmanın ardından potansiyelinin üzerinde bir toparlanma patikasında kalmaya devam etmesini bekleyen analistler, bu yılki "shunto" müzakere ücret artışlarının muhtemelen geçen yılkinden önemli ölçüde daha yüksek olacağını ve 2025 yılına kadar enflasyonun yapışkanlığını artıracağını da belirtiyor.

Nomura, enflasyon arttıkça BoJ'un ekim ayında ek bir faiz artırımı yapmasını bekliyor.

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