'BoJ negatif faizi terk edecek'

Bank of America analistleri Japonya Merkez Bankası’nın ekim ayında negatif faiz politikasını terk etmesini ve tahvil faizi getiri hedefini ikiye katlamasını bekliyor.

Izumi Devalier öncülüğünde analistler paylaştıkları bir notta “Artan gıda ve enerji maliyetleri nedeniyle normalleşme baskısının artmasını ve bankanın agresif gevşeme politikasının azalmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası da dahil birçok küresel merkez bankasının parasal sıkılaşmaya gitmesinin para birimi yende çok fazla değerlenmeye neden olmadan sıkılaşma için alan sağlayacağını belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre analistler bankanın eksi yüzde 0.1 olan politika faizini yükseltmesini, 10 yıl vadeli getiri hedefini de yüzde 0.5’e çıkarmasını bekliyor. Analistler daha önce BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda’nın görev süresinin sona ereceği Nisan 2023’e kadar politika değişikliği beklemediklerini açıklamıştı.

Ülkede enflasyonun ABD ve Avrupa’nın aksine bankanın hedefi olan yüzde 2’de uzun süre kalması beklenmediği için normalleşme adımı banka yetkililerinin temel senaryosunu oluşturmuyor. Ülkede yüzde 0.2 civarında seyreden enflasyonun nisan ayından sonra yükselmesi bekleniyor. Ancak BoJ bu artışın kalıcı olmayacağını öngördüğü için birçok ekonomist Kuroda’nın görev süresi bitene kadar politika değişikliği beklemiyor.

UBS ekonomistleri enflasyonda yükselişin gelecek yıl sürmeyeceğini belirterek “Bu nedenle en az 2023 yılının sonuna kadar para politikasında anlamlı bir değişiklik beklemiyoruz” değerlendirmesini yaptı.