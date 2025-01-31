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'BoJ parasal desteği sürdürmeli'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının enflasyonun yüzde 2'lik hedefine doğru kademeli olarak hızlanmasını sağlamak için gevşek para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

31.01.2025 - 13:59 | | Foreks Haber
'BoJ parasal desteği sürdürmeli'

Parlamentoda konuşan Ueda, tüketici enflasyonu son dönemde BoJ'un yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıkarken, artışın büyük ölçüde artan gıda ve yakıt fiyatları gibi maliyet itici faktörlerden kaynaklandığını ve muhtemelen bu yıl içinde dağılacağını belirtti.

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"Temel enflasyon yüzde 2'nin biraz altında kalmaya devam ediyor" diyen Ueda, fiyat artışlarına sürekli ücret artışlarının eşlik etmesi gerektiğini vurguladı. "Faiz oranlarını artırmaya devam etmek, ekonomi ve fiyatlar tahminlerimiz doğrultusunda hareket ederse parasal desteğin derecesini ayarlamak olan duruşumuzda bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Ueda, enflasyona göre düzeltilmiş reel borçlanma maliyetlerinin düşük kaldığını savunarak, atılan faiz adımlarını büyük ölçekli bir teşviki azaltmaya yönelik olarak nitelendirdi.

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