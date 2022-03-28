'BoJ parasal teşviklerini devam ettirmeli'

Maliyet artışının yol açtığı enflasyon ile para politikasını sıkılaştırarak mücadele etmenin zor olduğunu belirten Kihara, "Burada mali politika bir rol oynamalı, para politikası gevşek olmaya devam etmeli" diye konuştu.

Kihara, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın hanehalkı ve şirketler üzerindeki yükün hafifletilmesi için nisan sonuna kadar yeni bir ekonomik yardım paketi hazırlanması talimatı verdiğini belirtirken, hazırlanacak paketin petrol fiyatlarındaki artışın etkilerini azaltmaya ve şirketlerin daha yüksek ücretler ödemelerine yardım edecek adımlar içereceğini vurguladı.