'BoJ politikada büyük değişiklikten kaçınmalı'

Tamaki'nin açıklaması, BoJ'un Perşembe günü sona erecek iki günlük politika toplantısı öncesinde geldi. Tamaki, "Reel ücretler Ağustos ayında negatife döndü ve hala durma noktasında. Japonya ekonomisi kritik bir dönemeçte, bu nedenle BoJ şu anda büyük politika değişiklikleri yapmaktan kaçınmalı. Reel ücretlerin gelecek yılki ilkbahar ücret görüşmelerinde yüzde 4'ü aşacağı kesinleştiğinde, BoJ para politikasını o zaman gözden geçirebilir" dedi.