Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'BoJ politikada büyük değişiklikten kaçınmalı'
HaberlerUzmanpara'BoJ politikada büyük değişiklikten kaçınmalı'

'BoJ politikada büyük değişiklikten kaçınmalı'

Japonya'da muhalefetteki halk için Demokratik Parti (DPP) Başkanı Yuichiro Tamaki, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ultra gevşek para politikasında büyük değişiklikler yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

29.10.2024 - 09:10 |
'BoJ politikada büyük değişiklikten kaçınmalı'

Tamaki'nin açıklaması, BoJ'un Perşembe günü sona erecek iki günlük politika toplantısı öncesinde geldi. Tamaki, "Reel ücretler Ağustos ayında negatife döndü ve hala durma noktasında. Japonya ekonomisi kritik bir dönemeçte, bu nedenle BoJ şu anda büyük politika değişiklikleri yapmaktan kaçınmalı. Reel ücretlerin gelecek yılki ilkbahar ücret görüşmelerinde yüzde 4'ü aşacağı kesinleştiğinde, BoJ para politikasını o zaman gözden geçirebilir" dedi.

Milli sporcunun şüpheli ölümü! Evinin balkonundan düştü

Milli sporcunun şüpheli ölümü! Evinin balkonundan düştü

Şimşek, Riyad'da temaslarda bulunacak

Şimşek, Riyad'da temaslarda bulunacak