BoJ tahvil işlemleri için zarar karşılığı ayırdı

Sözcü, tahvil işlemlerinde olası kayıplar için ayrılan karşılığın seviyesinin 2024 mali yılı için %100 olduğunu söyledi. BoJ genellikle tahvil işlemlerinde zarar karşılığı hedefini işlemlerden elde edilen kazanç ya da kayıpların %50'si civarında tutuyor.

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Nikkei ilk olarak pazartesi günü BoJ'un tahvil işlemlerindeki kayıplar için maksimum karşılık ayırdığını bildirdi. Nikkei gazetesinin haberine göre karşılıklar tahvil ve diğer işlemlerden elde edilen gelirlerle finanse ediliyor.