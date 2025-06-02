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UzmanparaBoJ tahvil işlemleri için zarar karşılığı ayırdı
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BoJ tahvil işlemleri için zarar karşılığı ayırdı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) sözcüsü açıklamada, Banka'nın tahvil işlemlerindeki kayıplar için maksimum karşılık ayırdığını söyledi.

02.06.2025 - 09:27 | | Foreks Haber
BoJ tahvil işlemleri için zarar karşılığı ayırdı

Sözcü, tahvil işlemlerinde olası kayıplar için ayrılan karşılığın seviyesinin 2024 mali yılı için %100 olduğunu söyledi. BoJ genellikle tahvil işlemlerinde zarar karşılığı hedefini işlemlerden elde edilen kazanç ya da kayıpların %50'si civarında tutuyor.

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Nikkei ilk olarak pazartesi günü BoJ'un tahvil işlemlerindeki kayıplar için maksimum karşılık ayırdığını bildirdi. Nikkei gazetesinin haberine göre karşılıklar tahvil ve diğer işlemlerden elde edilen gelirlerle finanse ediliyor.

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