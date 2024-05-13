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Uzmanpara BoJ tahvil miktarını azalttı
Haberler Uzmanpara BoJ tahvil miktarını azalttı

BoJ tahvil miktarını azalttı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) satın almayı teklif ettiği Japon devlet tahvili miktarını azalttı.

13.05.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
BoJ tahvil miktarını azalttı

BoJ, vadesine 5-10 yıl kalan tahviller için teklif miktarını 24 Nisan'daki bir önceki operasyondaki 475 milyar yenden 425 milyar yene düşürdü.

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BoJ daha önce 400-550 milyar yen tutarında alım yapıyordu.

10 yıllık JGB getirisi 2,5 baz puan artarak %0,93'e yükseldi.

İki yıllık faiz 0,5 baz puan artışla %0,32'ye yükselerek Temmuz 2009'dan bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

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