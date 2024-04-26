'BoJ üç kez daha faiz artırabilir'

Pimco'nun portföy yöneticisi Sachin Gupta, "Bu, bizim bakış açımıza göre, oyunun sonundan ziyade Japonya'daki para politikasının ayarlanmasının bir başlangıcı. Bazı piyasa katılımcıları bu yıl yarım puanlık bir artış daha beklerken, biraz daha yükseğe, belki %0,75'e çıkma ihtimalleri olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Japonya'nın sıkılaştırma döngüsünün 2025'e kadar uzayabileceğini düşünen Gupta, "Daha ileriye baktığımızda, bunun Japonya'da bir artış döngüsünün başlangıcı olduğuna inanıyoruz" dedi. Japonya'nın sıkılaştırma patikası, Avrupa gibi sıfırın altında borçlanma maliyetlerine sahip emsallerinden farklı olacak olsa da, Japon faiz oranlarının nerede olduğu göz önüne alındığında, bunun "para politikasında hala çok önemli bir değişim" olduğunu söyledi.