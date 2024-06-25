BoJ'dan 3 faiz artırımı bekleniyor

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, BoJ'un politika faizini Ocak 2025 yerine Ekim 2024'te %0,25'e yükseltmesini, 2026 ilk çeyrek yerine 2025 dördüncü çeyrekte %0,50'ye çıkarmasını ve 2026'da %0,75'e yükseltmesini beklediklerini bildirdi.

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Aracı kurum, tahmin değişikliğinin nedenlerinin Japonya'nın makroekonomik temellerine yönelik aşağı yönlü risklerin asgari düzeyde olması ve BoJ'un parasal sıkılaştırmaya ilişkin politika duruşunu netleştirmesi olduğunu belirtti.