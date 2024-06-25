BoJ'dan 3 faiz artırımı bekleniyor
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities'in Baş Sabit Gelir Stratejisti Naomi Muguruma ve Baş Ekonomisti Katsuhiro Oshima, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) daha önce öngördüğü gibi faiz oranlarını iki yerine üç kez artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.
25.06.2024 - 09:11 | | Foreks Haber
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, BoJ'un politika faizini Ocak 2025 yerine Ekim 2024'te %0,25'e yükseltmesini, 2026 ilk çeyrek yerine 2025 dördüncü çeyrekte %0,50'ye çıkarmasını ve 2026'da %0,75'e yükseltmesini beklediklerini bildirdi.
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Aracı kurum, tahmin değişikliğinin nedenlerinin Japonya'nın makroekonomik temellerine yönelik aşağı yönlü risklerin asgari düzeyde olması ve BoJ'un parasal sıkılaştırmaya ilişkin politika duruşunu netleştirmesi olduğunu belirtti.