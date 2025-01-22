BoJ'dan faiz artışı bekleniyor

CNBC tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankete göre Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta gösterge faiz oranını 25 baz puan artırması bekleniyor.

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Yapılacak bir artırım BoJ'un temel faiz oranını 2008'den bu yana en yüksek seviye olan %0,5'e çıkaracak.

19 ekonomistin 18'inin ezici çoğunluğu faiz artırımı beklentileri konusunda hemfikir olurken, çoğu BoJ liderliğinin tonundaki son değişikliğe işaret etti.

Başkan Kazuo Ueda'nın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar ve Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun geçen hafta iş dünyası liderlerine yaptığı konuşma BoJ'un faiz artırımına istekli olduğunu gösterdi.

Himino ise bankanın önümüzdeki toplantıda faiz artırımını tartışacağını söyledi ve Japonya deflasyonist faktörlerin üstesinden geldikten sonra reel faiz oranlarının negatif kalmasının "normal olmayacağını" ekledi. CNBC'nin anketine katılan birçok ekonomiste göre bu ton, geçen ay faiz artırımını engelleyen rüzgarların azaldığına işaret ediyor.

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Nomura Securities'de konomist olan Uichiro Nozaki, Himino'nun konuşmasını faiz artırımı çağrıları için "önemli bir katalizör" olarak nitelendirdi. "Himino ve Ueda'nın açıklamalarından BoJ'un kendine daha fazla güvendiği sonucuna vardık. Ücret artışları açısından Himino, 2024'teki kadar yüksek ücret artışlarının 2025'te gerçekleşmesinin ana senaryo olduğunu söyledi" dedi.

Morgan Stanley MUFG Securities'in Baş Japonya Ekonomisti Takeshi Yamaguchi, BoJ liderliğinden gelen son yorumların "2025 mali yılında ücret artışlarına ilişkin görünüm ve yeni ABD yönetimine ilişkin belirsizlik" gibi iki kilit noktada daha olumlu bir tona işaret ettiğini belirterek faiz artışı çağrısını destekledi.