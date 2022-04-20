BoJ'dan sınırsız tahvil alımı kararı

Japonya Merkez Bankası tahvil getirilerindeki yükselişe tolerans göstermeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.

ABD ve Avrupa’nın dahil olduğu çok sayıda merkez bankasının aksine para politikasını gevşek tutmaya devam eden BoJ, ülkede 10 yıllık tahvil getirisinin tahammül sınırı olan %0,25’e yükselmesinin ardından sınırsız büyüklükte 10 yıllık tahvil alımı yapacağını duyurdu.

Tahvil getirilerindeki yükselişi durdurmak için atılan bu agresif adımın ardından Japon yeni dolar karşısında daha fazla değer kaybederek bir ara son 20 yılın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam etti.

BloombergHT'de yer alan habere göre yen daha sonra short covering etkisiyle (açığa satış işlemlerinde önceden ödünç alınan menkul kıymetin satın alınarak pozisyonların kapatılması) toparlandı.