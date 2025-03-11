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Uzmanpara'BoJ'un bir sonraki faiz artışı haziranda olabilir'
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'BoJ'un bir sonraki faiz artışı haziranda olabilir'

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) eski bir yetkilisi olan Kazuo Momma, BoJ'un faiz oranlarını yeniden artırmadan önce muhtemelen yılın ortasına kadar bekleyeceğini, çünkü son zamanlarda daha erken bir hamleye ilişkin piyasa spekülasyonlarına rağmen her altı ayda bir artış hızını korumaya çalıştığını söyledi.

11.03.2025 - 09:27 | | Foreks Haber
'BoJ'un bir sonraki faiz artışı haziranda olabilir'

BoJ'da bir dönem para politikasından sorumlu yönetici müdür olarak görev yapan Kazuo Momma, "Haziran benim temel durumumda tercih edilen seçenek" dedi.

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Momma, ekonomik ve finansal piyasa koşullarına bağlı olarak "Eylül ayına veya daha sonrasına ertelenebilir" diye ekledi.

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