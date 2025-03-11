'BoJ'un bir sonraki faiz artışı haziranda olabilir'

BoJ'da bir dönem para politikasından sorumlu yönetici müdür olarak görev yapan Kazuo Momma, "Haziran benim temel durumumda tercih edilen seçenek" dedi.

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Momma, ekonomik ve finansal piyasa koşullarına bağlı olarak "Eylül ayına veya daha sonrasına ertelenebilir" diye ekledi.