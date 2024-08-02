'BoJ'un ekimde faiz artırması muhtemel'

BoJ'un eski direktörü Kazuo Momma, Bloomberg'e verdiği demeçte, "Ekim ayında faiz artırımı ihtimali çok yüksek. BoJ'un politika tepki fonksiyonu artık değişti. Bu da tabii ki Ocak ayında yeni bir faiz artırımı olasılığı anlamına geliyor" dedi.

Haberin Devamı

Momma, BoJ'un temel duruşunun artık reel oranlar son derece düşük olduğu için ekonomiye büyük bir şok gelmediği sürece bunları artırmaya devam edebilecekleri yönünde olduğunu söyledi.

Momma, "Bu büyük bir değişim. Bunun nedeni zayıf yen ve ücret artışının yayılması. Ben de görüşümü önemli ölçüde değiştirmek zorunda kaldım" dedi.