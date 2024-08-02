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Uzmanpara'BoJ'un ekimde faiz artırması muhtemel'
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'BoJ'un ekimde faiz artırması muhtemel'

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu haftaki büyük politika değişikliği ekim ayında yeni bir faiz artırımını kuvvetle muhtemel kılıyor ve üç aylık artış potansiyelini yükseltiyor.

02.08.2024 - 10:05 | | Foreks Haber
'BoJ'un ekimde faiz artırması muhtemel'

BoJ'un eski direktörü Kazuo Momma, Bloomberg'e verdiği demeçte, "Ekim ayında faiz artırımı ihtimali çok yüksek. BoJ'un politika tepki fonksiyonu artık değişti. Bu da tabii ki Ocak ayında yeni bir faiz artırımı olasılığı anlamına geliyor" dedi.

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Momma, BoJ'un temel duruşunun artık reel oranlar son derece düşük olduğu için ekonomiye büyük bir şok gelmediği sürece bunları artırmaya devam edebilecekleri yönünde olduğunu söyledi.

Momma, "Bu büyük bir değişim. Bunun nedeni zayıf yen ve ücret artışının yayılması. Ben de görüşümü önemli ölçüde değiştirmek zorunda kaldım" dedi.

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