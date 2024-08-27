BoJ'un faizi 25 baz puan artırması bekleniyor
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faizi Aralıkta 25 baz puan yükseltmesi bekleniyor.
27.08.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
Okasan Securities Ekonomisti Ko Nakayama, Japonya Merkez Bankası'nın enflasyona göre düzeltilmiş ücretlerdeki iyileşmeler nedeniyle Aralık ayında faiz oranlarını %0,25'ten %0,5'e yükseltmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
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Nakayama, “Eğer Japonya Merkez Bankası fiyatlar ve ücretler arasındaki erdemli döngü konusunda kendine daha fazla güveniyorsa, piyasalar üzerindeki etkisine dikkat ederek politika faiz oranlarını her altı ayda bir 25 baz puan artırabilir” dedi.
BoJ'un faiz hedefini Haziran 2025'te %0,75'e ve ardından Aralık 2025'te %1'e yükseltmesini bekleyen Nakayama, Japonya'nın nihai faiz oranının şu an için %1 civarında olmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi.