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BoJ'un faizi sabit tutması bekleniyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ekimde faizi sabit tutacağı, aralıkta artıracağı beklentisi devam ediyor.

24.10.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
BoJ'un faizi sabit tutması bekleniyor

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin çoğuna göre Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gösterge faiz oranını değiştirmemesi ve Aralık ya da Ocak ayında artırması bekleniyor.

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Ankete göre 53 BoJ gözlemcisinin neredeyse tamamı 31 Ekim'de yapılacak iki günlük toplantının sonunda faiz artırımına gidilmeyeceğini öngörüyor.

53'lük bir kesim Aralık ayında faiz artırımına gidileceğini öngörerek en popüler zamanlamayı koruyor. Ocak ayında faiz artırımı bekleyenlerin oranı %19'dan %32'ye yükselirken, bu ay için beklentilerde düşüş gözlendi.

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