‘BoJ’un getiri eğrisini ayarlaması büyük olasılık’

Nikkei gazetesine konuşan Nakaso, "Haruhiko Kuroda tarafından uygulamaya konan devasa parasal teşvikler, deflasyonu sona erdirmeye yardım etti. Ancak yüzde 2 enflasyon hedefini sürdürülebilir şekilde başaramadı. Çünkü enflasyon beklentilerden düşük kalmaya devam etti. Bunun sonucu olarak BoJ, ultra gevşek para politikasını artan maliyetlerine, yan etkilerine rağmen uzun bir süre devam ettirmek zorunda kaldı" dedi.

Artan yan etkilerin getiri eğrisi kontrolünün çalıştığının bir işareti olduğunu belirten Nakaso, "Uygun zaman geldiğinde BoJ'un yeni liderliği getiri eğrisi kontrolünü büyük olasıkla modifiye edecek veya kaldıracak" dedi.

BoJ'un negatif faizi sona erdirmesi için Japonya'nın üretim açığının iyileşmekte olduğu ve ücretlerin sürdürülebilir şekilde artacağı yönünde açık işaretlerin gerekli olduğunu belirten Nakaso, "BoJ yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılmasını sağlayan ivmenin sürdürülebilir olduğunu teyit ettiğinde uygun kararı alacak" diye konuştu.