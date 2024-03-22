BoJ'un yeniden faiz artırması bekleniyor

Ankete katılan 47 analistin %70'i BoJ'un ekim ayına kadar faiz oranlarını yeniden artırmasını bekliyor, ancak bir sonraki hamlenin zamanlaması konusunda görüşler birbirinden ayrılıyor.

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Katılımcıların %23'ü faiz artırımının temmuz ayında yapılacağını söylerken, %26'sı bankanın politika faizini ekim ayında artıracağını belirtiyor. Diğerleri daha erken bir hamle öngörürken, %11'i haziran ayını işaret ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin medyan tahminine göre şu anda %0,1 civarında bir üst sınırla belirlenen faiz oranı yıl sonuna kadar %0,25'e yükselecek.

Nomura Securities'in Baş Stratejisti Naka Matsuzawa, "BoJ değişimi güvercin bir faiz artırımı olarak sunuyor, ancak şahinliğin ipuçlarını da etrafa serpiştiriyor. Kilit nokta, BoJ'un artık hareket etmek için çeyreklik görünümlerinin açıklanmasını beklemek zorunda olmaması. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, görünümün değişme riskinin daha yüksek olmasının politika değişikliği için yeterli bir neden olabileceğine işaret etti" dedi.