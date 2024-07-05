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Uzmanpara 'Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor'
Haberler Uzmanpara 'Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor'

'Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir." ifadesini kullandı.

05.07.2024 - 13:39 | | AA
'Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor'

Şimşek, sosyal medya hesabından borçlanma faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

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Borçlanma faiz oranlarının düştüğüne işaret eden Şimşek, "Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizlerinin düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü. Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir."

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