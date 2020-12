Bordro Nedir? Maaş Bordrosu Nereden Alınır, Nerelerde Kullanılır?

Maaş bordrosu, maaşlı çalışan kişilerin maaş bilgilerini gösteren belgeye verilen isimdir. İşe başlanan günden itibaren maaş bordrosu alınan güne dek olan zaman dilimindeki bütün maaşlar hakkında maaş bordrosu ile bilgi alınabilir.



Bordro Nedir?



Bordro, işverenin çalışan bireye her ay yapmış olduğu iş ile ödediği ücreti, kesintileri, vergileri ve işçinin çalışmış olduğu zaman boyunca periyodik şekilde düzenlenen evraktır. Bir diğer ifade ile bir hesabın ayrıntılarını göstermek adına düzenlenen cetvel olarak tanımlanabilir. Bordrolar; maaş ve ücret bordroları olmak üzere iki temel başlıkta incelenebilir.



Bordro, işverenin çalışan kişiye ödemesi gereken ücret borcunu ödediğini ispatladığı için hem işçinin hem de işverenin güvence kaynağı şeklinde de belirtilebilir. Bundan ötürü muhasebe ya da insan kaynakları departmanı açısından hak ediş tahakkuklarıyla yasal ve özel kesintilerde uygulanmış olan işlemlerin yanlışsız düzenlemesi gerekir.



Bordrolar; her ay işveren kişi açısından düzenlenir, çalışana imzalatılır ve bir nüshası çalışanda kalır. Bordolarda; vergi kesintisi, sigorta kesintisi, mesai saatleri, avanslar, miktarları ayrıntılı bir biçimde yer alır. Resmi belge niteliğinde olan bir evrak olduğundan koşullara uyumlu düzenlenmesi çok önemlidir.



Maaş Bordrosu Nereden Alınır?



Kamu kuruluşlarında çalışan kişiler her ay sürekli şekilde devletten maaş alırlar. Kamu kuruluşlarında çalışan vatandaşlar maaş bilgilerini Maliye Bakanlığının maliye kuruluşlarından alabilirler. Özel bir firmada çalışan kişiler de aynı biçimde çalışmış oldukları işe göre bir maaş alırlar. Özel firmada çalışan kişiler ise maaş bordrolarını çalıştıkları iş yerlerinden alabilirler. Çalışılan iş yerinin muhasebe kısmından maaş bordrosu istenebilir.



Maaş Bordrosu Nerelerde Kullanılır?



Genel olarak kimi başvurular esnasında maaş bordrosu istenebilir. Bundan ötürü bu belge çok önemlidir. Bankalar ile olan işlemlerde kredi başvurusu yapılması sırasında bu evrak kişiden istenebilir.



Maaş Bordrosu Bilgileri Nasıl Öğrenilir?



Maaş bordrosu ile geçmiş maaş bilgileri öğrenilebilir. Çalışılan güne kadar alınan maaşların bilgisi, maaş bordrosu ile öğrenilebilir. Hangi aylarda ne kadar maaş alındığı, ne kadar ikramiye alındığı, maaşlardaki kesintiler gibi pek çok bilgi maaş bordrosu ile öğrenilebilir. TC kimlik numarası, emekli sicil numarası, memuriyet sicil numarası, sene, ay ve istihdam türü bilgileri ile maaş bordrosuna ulaşmak mümkündür.