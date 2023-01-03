Borsa 5 bin 700 puanı aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.64 oranında yükselişle 5697 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 5704 puanı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
03.01.2023 - 11:16 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.64 oranında yükselişle 5697 puandan başladı. Endeks açılışın ardından 5704 puanı aşarak tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.
BIST 100 endeksi gün ortasına yüzde 0.40 oranında değer kaybıyla 5683 puandan girdi.
Gün ortasının ardından endeks saat 13.46 itibarıyla yüzde 0.35 oranında yükselişle 5680 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.88 oranında düşüşle 5096 puan, sanayi endeksi yüzde 0.20 oranında azalışla 9072 puandan işlem görüyor.
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