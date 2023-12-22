Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul’un kuruluşunun 150. Yıl Gong Töreni’nde yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Programın uygulanmasıyla birlikte ben inanıyorum ki ekonomimizde öngörülebilirlik çok daha fazla artacak. Borsanın sağlıklı işlemesi firmalarımızın sağlıklı finansmana erişiminin en önemli itici gücü olacaktır. Borsa bir oyun alanı değildir, onu da vurgulamak istiyorum. Makro finansal istikrar pekişiyor. Hemen hemen her alanda liderliğinizde açıkladığımız programa bir güven var ve Türk Lirası varlıklara ciddi bir talep var" dedi.

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Borsa İstanbul’un kuruluşunun 150. Yıl Gong Töreni, Sarıyer’deki binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Programda, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’ne de canlı bağlantı yapıldı ve eş zamanlı olarak gong çalındı. Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarın pekiştiğini belirterek Türk Lirası varlıklara son dönemde ciddi talep oluştuğunu vurguladı.

EKONOMİMİZDE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ÇOK DAHA FAZLA ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 21 yılda sizin liderliğinizde Türkiye ekonomisi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla olarak 238 milyar dolardan, bu sene sonu itibariyle muhtemelen 1.1 trilyon dolar civarına ulaşmış olacak. Yeni rekorlar kırmış olacak. Borsamız da aynı dönemde, piyasa, borsanın değeri olarak yaklaşık 10 buçuk kat büyümüş. Sermaye piyasalarımız bu dönemde önemli ilerlemeler kaydetmiş. Önümüzdeki dönemde Eylül ayında sizin açıkladığınız Orta Vadeli Programın hedeflerini gerçekleştirerek, firmalarımızın dezenflasyon sonrasında uzun vadeli sermaye benzeri kaynaklara çok daha güçlü erişimini inşallah sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Programın uygulanmasıyla birlikte ben inanıyorum ki ekonomimizde öngörülebilirlik çok daha fazla artacak. Sürdürülebilir Yüksek Büyüme’nin temelleri çok daha sağlıklı bir şekilde atılmış olacak" dedi.

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Şimşek, “Makro finansal istikrar pekişiyor. Hemen hemen her alanda liderliğinizde açıkladığımız programa bir güven var ve Türk Lirası varlıklara ciddi bir talep var. Bütün bunlar firmalarımız açısından ve vatandaşlarımız açısından çok önemli kazanımlara vesile olacak. Orta Vadeli Programın önemli bir hedefi sermaye piyasalarını derinleştirmektir. 8.6 milyon vatandaşımızın şu anda borsada bir şekilde yatırım yaptığını görüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın eğitim müfredatı üzerinden ama onun da dışında finansal okur yazarlık noktasında desteğe ihtiyacı var. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bir çalışması var, inşallah yakında onu da sizin liderliğinizde tanıştırma, açıklama imkanı bulacağız. SPK, 2010’dan bu yana yaklaşık 15 milyon üniversite öğrencisine bu eğitimi verdi. Ama yetmez; bütün vatandaşlarımıza finansal okur yazarlık dersini vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

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BORSA BİR OYUN ALANI DEĞİLDİR

Bakan Şimşek, "Sermaye piyasalarının gelişmesi, enflasyonun tek haneye düşmesiyle birlikte inanıyorum ki firmalarımız sermaye benzeri, çok uzun vadeli, çok daha makul maliyetlerle kaynağa erişecek. Bu neden önemli çünkü küresel rekabette bu elimizi güçlendirecek. Onun için borsamız, sermaye piyasalarının çok değerli bir platformudur. Borsanın sağlıklı işlemesi firmalarımızın sağlıklı finansmana erişiminin en önemli itici gücü olacaktır. Borsa bir oyun alanı değildir, onu da vurgulamak istiyorum. Sermaye Piyasası kurulumuzun yaptığı çalışmalar çok daha etkili hale gelecek önümüzdeki dönemde ama en önemli, bir tane sihirli değnek varsa o da şudur. Biz eğer birikimlerimizi sizin liderliğinizde ifade ettiğiniz tarzda, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönlendireceksek mutlaka fiyat istikrarını güçlü bir şekilde sağlamamız lazım. Bu yönde de ciddi bir şekilde ilerleme var" diye konuştu.

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EKONOMİMİZ DÜNYAYA ORANLA DAHA HIZLI BÜYÜYECEK

Bakan Şimşek, "Son aylarda aylık enflasyonda bir ivme kaybı söz konusu, inanıyorum ki 2024’te bu daha da ivme kazanacak ve böylece tabi ki sermaye piyasalarımızın da çok daha güçlü bir şekilde önü açılmış olacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek. 2002’den bu yana gelişmekte olan ülkelere ve dünyaya göre Türkiye ekonomisi çok daha hızlı büyümüştür. 2002 yılını 100 alsak ve reel olarak büyümemizi bugüne taşısak Türkiye 100’den 288’e çıkmış. Bize benzer, gelişmekte olan ülkeler, Çin, Hindistan hariç, 211’e çıkmış. Türkiye, gerçekten son 21 yılda muazzam, diğer ülkelere göre çok güçlü bir performans ortaya koymuştur. Borsamız açısından da baktığımızda bize benzer ülkelerle bir miktar mesafemiz var, Güney Afrika gibi Brezilya gibi borsalar şu anda yaklaşık 1 trilyon dolar civarında. İnanıyorum ki borsamız da önümüzdeki dönemde, gerek Orta Vadeli Program’ın çalışmasıyla birlikte, gerekse sermaye piyasalarına ilişkin atacağımız adımlarla birlikte biz de o rakamları zorlayacağız" ifadelerini kullandı.