Borsa düşüşle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.01 oranında azalışla 3392 puandan başladı.
14.09.2022 - 10:16 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 1.01 oranında azalışla 3392 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.15 itibarıyla yüzde 0.96 oranında düşüşle 3394 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 7.01 oranında azalışla 4170 puan, sanayi endeksi yüzde 0.27 oranında yükselişle 5111 puan seviyesinde hareket ediyor.