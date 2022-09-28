Borsa düşüşle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.33 oranında azalışla 3254 puandan başladı.
28.09.2022 - 10:13 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.33 oranında azalışla 3254 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.12 itibarıyla yüzde 0.06 oranında düşüşle 3261 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.89 oranında azalışla 3054 puan, sanayi endeksi yüzde 0.06 oranında düşüşle 5270 puan seviyesinde hareket ediyor.