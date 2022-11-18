Borsa düşüşle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.92 oranında azalışla 4465 puandan başladı.
18.11.2022 - 10:07 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.92 oranında azalışla 4465 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.09 itibarıyla yüzde 0.63 oranında düşüşle 4478 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.44 oranında yükselişle 4029 puan, sanayi endeksi yüzde 1.56 oranında azalışla 7461 puandan işlem görüyor.
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