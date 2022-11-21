Borsa düşüşle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.60 oranında düşüşle 4499 puandan başladı.
21.11.2022 - 10:13 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.60 oranında düşüşle 4499 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 11.03 itibarıyla yüzde 0.23 oranında yükselişle 4537 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.61 oranında artışla 4173 puan, sanayi endeksi yüzde 0.42 oranında azalışla 7488 puandan işlem görüyor.
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