Borsa düşüşle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.23 oranında azalışla 4946 puandan başladı.
06.12.2022 - 10:11 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe 0.23 oranında azalışla 4946 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.10 itibarıyla yüzde 0.53 oranında düşüşle 4931 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.25 oranında yükselişle 4308 puan, sanayi endeksi yüzde 1.05 oranında azalışla 8186 puandan işlem görüyor.
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