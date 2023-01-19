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Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.24 oranında düşüşle 5371 puandan başladı.

19.01.2023 - 10:13 | | UZMANPARA
Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.24 oranında düşüşle 5371 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.12 itibarıyla endeks yüzde 0.08 oranında azalışla 5378 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.33 oranında artışla 4422 puan, sanayi endeksi yüzde 0.03 oranında yükselişle 8843 puan seviyesinde hareket ediyor.

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