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Uzmanpara Borsa düşüşle açıldı
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Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.36 oranında düşüşle 9645 puan seviyesinden başladı.

16.04.2024 - 10:03 | | UZMANPARA
Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.36 oranında düşüşle 9645 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.42 oranında düşüşle 9637 puan seviyesinden işlem görüyor. 

Bankacılık endeksi yüzde 0.54 oranında düşüşle 12747 puan, sanayi endeksi yüzde 0.27 oranında azalışla 14243 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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