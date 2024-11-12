Borsa düşüşle açıldı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,83 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 9.253,94 puana indi.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,69 ile ulaştırma, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 1,36 ile orman kağıt basım oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 değer kazanarak 9.276,78 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin endişeler ve yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izliyor.

ABD'de Donald Trump'ın seçilmesiyle beraber kripto para piyasası gibi riskli varlıklara ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya girecek olması bu alanda risk iştahını artırırken, Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda sıkı para politikasını gevşetip gevşetmeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor.

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Kasım ayı toplantısında yaptığı açıklamalarda veri merkezli karar alacaklarını yineleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın, perşembe günü yapacağı konuşmadan Bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını kaydederek, bu durumun ana sebebinin Fed'in yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşın Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizlikler olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Fed yönetimi ile Trump arasındaki olası bir anlaşmazlığın getirebileceği risklerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirten analistler, bu sebeple Powell'ın açıklamalarında bu konuya ilişkin ipuçlarının aranmaya devam edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 65 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve perakende satışlar verilerinin, yurt dışında Almanya'da TÜFE ve İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.150 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.450 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.