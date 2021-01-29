Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,90 puan ve yüzde 1,39 değer kaybederek 1.477,42 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,56 düşüş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 2,49 ile tekstil, deri oldu.

Dün 1.431,32 puanla 50 günlük hareketli ortalamasına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 1.498,32 puandan tamamladı. Ağbal, dün yaptığı açıklamada, enflasyonda yüzde 5'lik hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağı ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını vurguladı.

Analistler, ABD borsasında GameStop hisselerindeki aşırı oynaklık ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Çin kaynaklı likidite sorunu ve ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizliklerle dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD’de çeşitli alım-satım platformlarında örgütlenen küçük yatırımcıların, hedge fonların açığa satış yaptıkları değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yaparak fiyatın aşırı yükselmesine neden olması sonrası, alım-satım platformları, borsalara ilişkin düzenlemeler ve açığa satış işlemlerine yönelik tartışmalar gündemin odağına yerleşti.

GameStop hisselerindeki aşırı oynaklığın ardından bazı platformların işlemlere sınırlama getirmesi, New York borsası önünde gerçekleştirilen protestolar ve sınırlamaların hafifletileceği yönündeki açıklamalar, pay piyasalarının geneli için endişeye neden oluyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.440 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.