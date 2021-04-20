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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 1.376,37 puandan başladı.

20.04.2021 - 10:07 | | AA
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,86 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 1.376,37 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,20 değer kaybederek günü 1.377,23 puandan tamamladı.

Analistler, gelişmiş ülke borsalarındaki kar satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün varyasyonlarının çocuklarda etkili olmaya başlaması ve ABD ile Rusya arasındaki gerilimin küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin de yeniden yüzde 1,62'nin üzerine çıktığına işaret etti.

Dünkü negatif seyrin kısmen yeni güne de taşındığını ve Japonya borsasında yüzde 2'lere yakın düşüş yaşandığını aktaran analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ülke ve sektör bazlı dinamiklerin öne çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.360 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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