Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,64 puan ve yüzde 0,81 değer kaybederek 1.420,40 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 1,01 azalış kaydetti. Açılışta bütün sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 1,40 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazancıyla 1.432,04 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamalarla karışık bir seyir izlendiğini kaydederek, yurt içinde ise dolar kurunda artan oynaklığın pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.