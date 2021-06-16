Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.441,36 puandan başladı.

16.06.2021 - 10:02 | | AA
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,19 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.441,36 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,72 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,72 ile holding ve yatırım oldu.

BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,80 değer kaybıyla 1.442,56 puandan tamamladı.

Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın da sektör ve bölge bazlı ayrışmaların artmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ve özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

GÜNCEL HABERLER

Taciz iddiasına meydan dayağı! Polis gelmeden kaçtılar

Taciz iddiasına meydan dayağı! Polis gelmeden kaçtılar

Dehşet saçtı şoke eden savunma! 'Benim başıma bunları büyü olduğunu söyleyen hoca açtı'

Dehşet saçtı şoke eden savunma! 'Benim başıma bunları büyü olduğunu söyleyen hoca açtı'

Uçuşlar yasaklanmıştı! Rus heyeti Türkiye'ye geliyor

Uçuşlar yasaklanmıştı! Rus heyeti Türkiye'ye geliyor

Sigorta sözleşmelerine yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi

Sigorta sözleşmelerine yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi

Kuzey Kore lideri Kim'den 'kıtlık' uyarısı

Kuzey Kore lideri Kim'den 'kıtlık' uyarısı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taciz iddiasına meydan dayağı! Polis gelmeden kaçtılar

Taciz iddiasına meydan dayağı! Polis gelmeden kaçtılar

Sıradaki Haber
Emekli maaşı ile ilgili flaş detay! Her ay 20 TL artıyor

Emekli maaşı ile ilgili flaş detay! Her ay 20 TL artıyor

Sıradaki Haber
Bir günde aşı rekoru kırıldı

Bir günde aşı rekoru kırıldı

Sıradaki Haber
Dehşet saçtı şoke eden savunma! 'Benim başıma bunları büyü olduğunu söyleyen hoca açtı'

Dehşet saçtı şoke eden savunma! 'Benim başıma bunları büyü olduğunu söyleyen hoca açtı'

Sıradaki Haber