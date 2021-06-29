Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 1.371,96 puandan başladı.

29.06.2021 - 10:02 | | AA
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,29 puan ve yüzde 0,09 değer kaybederek 1.371,96 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,15 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçerek yüzde 1,34 azalışla 1.373,25 puandan kapandı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımının hızlanmasına dair endişelerin ve bu paralelde yeniden gündeme gelen seyahat kısıtlamalarının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Hisse bazlı hareketlerin ve volatilitenin artabileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.385 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.360 puanın destek olarak izleneceğini, 1.400 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi uygulanacak

Son dakika... İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi uygulanacak

Normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Gülle: Konyalı firmalarımız ilk 5 ayda 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

Gülle: Konyalı firmalarımız ilk 5 ayda 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün

'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün

Brezilya Amazonlar'a asker gönderiyor

Brezilya Amazonlar'a asker gönderiyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ehliyet Yenileme 2021: Yeni Sürücü Belgesi Yenileme Son Tarih, Ücreti, Gerekli Evraklar ve Randevusu

Ehliyet Yenileme 2021: Yeni Sürücü Belgesi Yenileme Son Tarih, Ücreti, Gerekli Evraklar ve Randevusu

Sıradaki Haber
Kredi müjdesi! Faizler düşecek, 6 ay geri ödemesiz...

Kredi müjdesi! Faizler düşecek, 6 ay geri ödemesiz...

Sıradaki Haber
Kadına şiddeti kadınlar önledi

Kadına şiddeti kadınlar önledi

Sıradaki Haber
Son dakika... İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi uygulanacak

Son dakika... İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi uygulanacak

Sıradaki Haber