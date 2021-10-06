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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 1.390,72 puandan başladı.

06.10.2021 - 10:02 | | AA
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,92 puan ve yüzde 0,07 azalarak 1.390,72 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,39 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,58 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,19 değer kaybederek günü 1.391,65 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri, ABD'de temerrüt olasılığı ve Çin'de borç krizi gibi süregelen faktörlerin, pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Euro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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