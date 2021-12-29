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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.17 oranında azalışla 1847 puandan başladı.

29.12.2021 - 10:37 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.17 oranında azalışla 1847 puandan başladı.

Açılışın ardından endeks saat 10.35 itibarıyla yüzde 0.46 oranında düşüşle 1841 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.63 oranında düşüşle 1608 puan, sanayi endeksi yüzde 0.27 oranında azalışla 3355 puandan işlem görüyor.

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