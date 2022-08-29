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Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında azalışla 3142 puandan başladı.

29.08.2022 - 10:18 | | UZMANPARA
Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.11 oranında azalışla 3142 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.17 itibarıyla endeks yüzde 0.05 oranında düşerek 3145 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.45 oranında artışla 3280 puan, sanayi endeksi yüzde 0.09 oranında yükselişle 5002 puan seviyesinde hareket ediyor.

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