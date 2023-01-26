Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında azalışla 5291 puandan başladı.
26.01.2023 - 10:14 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.11 oranında azalışla 5291 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.12 itibarıyla yüzde 0.77 oranında düşüşle 5258 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.76 oranında düşüşle 4425 puan, sanayi endeksi yüzde 0.61 oranında azalışla 8528 puan seviyesinde hareket ediyor.
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