Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 6.38 oranında düşüşle 4489 puandan başladı. Borsada açılışta yüzde 5'in üzerinde düşüş görülmesiyle birlikte devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.55.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Pay Piyasasında saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplamanın başlayacağı kaydedilen açıklamada, 10.25.00'da eşleştirme yapılacağı ve 10.30.00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.

DEVRE KESİCİ SONRASI BORSA YENİDEN İŞLEMLERE AÇILDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeniden işleme açıldı. Endeks saat 11.57 itibarıyla yüzde 2.84 oranında düşüşle 4659 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 9.12 oranında düşüşle 4575 puan, sanayi endeksi yüzde 0.24 oranında azalışla 7303 puan seviyesinden işlem görüyor.