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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.76 oranında düşüşle 7801 puandan başladı.

09.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.76 oranında düşüşle 7801 puandan başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.68 oranında düşüşle 7807 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.53 oranında düşüşle 7749 puan, sanayi endeksi yüzde 0.61 oranında azalışla 12601 puan seviyesinde hareket ediyor.

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