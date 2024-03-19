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Uzmanpara Borsa güne düşüşle başladı
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.18 oranında düşüşle 8702 puan seviyesinden başladı.

19.03.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.18 oranında düşüşle 8702 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.35 oranında yükselişle 8747 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.51 oranında yükselişle 9642 puan, sanayi endeksi yüzde 0.59 oranında artışla 13679 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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